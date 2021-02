Şase morţi după ce un avion militar s-a prăbușit în timpul decolării în Mexic

Conform informaţiilor furnizate de ministerul mexican al apărării, aeronava Learjet 45 s-a prăbuşit în timpul decolării de pe aeroportul El Lencero din municipalitatea Emiliano Zapata, în statul Veracruz.

Dramatic video shows rescue operation of Mexican Air Force Learjet following landing accident at El Lencero Airport in Mexico. https://t.co/I9PCFU5crD pic.twitter.com/lXUXM7gyFD