VIDEO. Clipe de groază pentru pasagerii unui avion, după ce motorul acestuia a explodat în timpul zborului

Avionul a aterizat în siguranţă şi nimeni nu a fost rănit, relatează News.ro.

Administraţia Federală pentru Aviaţie a anunţat că avionul a revenit pe Aeroportul Internaţional Denver după ce a avut o problemă majoră la motorul drept la scurt timp după decolare. Aeronava avea ca destinaţie Honolulu.

United Airlines a precizat că în avion se aflau 231 de pasageri şi zece membri ai echipajului. Toţi pasagerii au primit locuri în următorul zbor către Hawaii.

