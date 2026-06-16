"Baza aeriană Edwards a fost teatrul unei tragedii teribile şi am pierdut opt mari americani", a declarat colonelul James Hayes în cadrul unui briefing de presă luni seară.

Aparatul de zbor, care efectua un zbor de rutină având la bord militari, reprezentanţi ai guvernului şi civili, s-a prăbuşit la scurt timp după decolare, la orele 11:20 (18:20 GMT), într-o uriaşă minge de foc.

Constructor al avioanelor B-52, Boeing a transmis într-un comunicat că doi dintre angajaţii săi se aflau la bordul aparatului.

Imagini filmate dintr-un elicopter la scurt timp după accident au surprins o largă zonă arsă în apropierea bazei, situată la aproximativ 95 de kilometri nord de Los Angeles, într-o regiune deşertică.

"A decolat şi s-a prăbuşit aproape imediat, înainte de a lua foc", a precizat colonelul Hayes.

În ciuda intervenţiei rapide a echipajelor de salvare, primele constatări au stabilit că şansele de supravieţuire au fost nule: "după examinarea imaginilor cu prăbuşirea, s-a determinat că a fost vorba despre un accident fatal, care nu a oferit nicio şansă de supravieţuire", a subliniat colonelul.

Nu a fost oferită nicio indicaţie imediată cu privire la cauzele catastrofei. O anchetă a fost deschisă, a indicat armata americană într-un comunicat.

Colonelul Hayes a precizat că identităţile victimelor nu vor fi făcute publice înainte ca toate familiile să fie informate, un proces în curs de desfăşurare care ar putea continua pe parcursul întregii zile.

În urma acestui accident, baza aeriană şi-a închis aerodromul şi a redirecţionat toate avioanele care urmau să aterizeze acolo, "pentru a permite facilităţii să se concentreze pe deplin pe operaţiunile de răspuns în caz de urgenţă", a indicat aceasta într-un comunicat.

Bombardierul B-52 este în serviciu în cadrul US Air Force din anii 1950. Dotat cu o rază lungă de acţiune care poate atinge 14.160 de kilometri, acest bombardier impunător este capabil să transporte o mare varietate de armamente, inclusiv încărcături nucleare.

Aparatul este coordonat în general de un echipaj de cinci persoane: un comandant de bord, un copilot, un navigator radar, un navigator şi un ofiţer de război electronic, potrivit aviaţiei militare americane.

Statele Unite au desfăşurat B-52 în timpul conflictelor din Vietnam, din Golf, din Irak, din Afganistan şi, mai recent, din Iran.