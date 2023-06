Rușii au declarat stare de urgență după distrugerea barajului din Nova Kahovka. Sute de oameni au fost evacuați

Măsura a intrat în vigoare la ora locală 12.00 (9.00 GMT), a anunţat primarul pro-rus al oraşului, Vladimir Leontiev, transmit DPA şi EFE, citate de Agerpres.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO