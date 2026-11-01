Rubio a precizat, în cadrul unei conferințe de presă în marja reuniunii G20 de la Atlanta, că SUA analizează propuneri venite din partea Turciei și Indiei pentru a debloca transporturile de cereale, relatează Reuters, citată de Agepres.

'Această situație amenință securitatea alimentară la nivel mondial, precum și, într-o anumită măsură, securitatea energetică', a spus Rubio. 'Ne dorim să realizăm acest lucru. Nu pune capăt războiului, dar, cel puțin, soluționează un aspect specific al acestuia'.

Sâmbătă, la Istanbul, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat la rândul său Rusia și Ucraina să acționeze 'în mod responsabil' în Marea Neagră - zonă în care navele comerciale sunt frecvent atacate - într-o declarație făcută publică în urma unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a consemnat AFP.

'Este clar că atacurile asupra navelor civile și acțiunile care duc la o escaladare suplimentară a tensiunilor în Marea Neagră nu servesc intereselor nimănui', a declarat Erdogan. 'Nu putem accepta, sub nicio formă, aceste atacuri, indiferent de cine le comite sau de justificările invocate. Facem apel la toate părțile să acționeze în mod responsabil în această chestiune'.

'Am convenit astăzi cu președintele Erdogan să lucrăm la coridorul pentru cereale din Marea Neagră', a declarat la rândul său Zelenski în cadrul unei conferințe de presă, făcând referire la pactul din 2022 cu Rusia care a permis exportul în siguranță al anumitor produse agricole din Ucraina, notează EFE.

'Turcia susține măsurile menite să asigure navigația în siguranță în Marea Neagră', a adăugat liderul ucrainean, în urma întâlnirii sale cu Erdogan la Palatul Dolmabahce din Istanbul.