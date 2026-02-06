Rusia, pregătită pentru negocieri nucleare multilaterale dacă iau parte Regatul Unit şi Franţa. China a refuzat să ia parte

”Rusia, în principiu, va fi implicată într-un asemenea proces, dacă Regatul Unit şi Franţa, aliaţii militari ai Statelor Unite în NATO, care s-a declarat alianţă nucleară, participă şi ele la el”, a declarat într-o reuniune a Conferinţei Dezarmării, la sediul ONU, la Geneva, Ghenadi Gatilov.
Statele Unite au cerut, mai înainte, lansarea unor negocieri multilaterale cu privire la controlul armamentului nuclear la care să ia parte China, la o zi după expirarea Tratatului New START între Statele Unite şi Rusia, care alimentează temeri ale unei proliferări nucleare.
”Încălcările repetate ale Tratatului New START de către Rusia, creşterea stocurilor mondiale şi lacunele conceperii şi punerii sale în aplicare impun Statelor Unite imperativul clar de a rece o nouă arhitectură (...)”, a declarat, la sediul ONU, subsecretarul de Stat american însărcinat cu controlul armamentului, Thomas DiNanno.
”La acest moment, arsenalul nuclear chinez, în întregime, este fără limite, fără transparenţă, fără declarare şi fără control”, a subliniat el.
Trump vrea ”un nou tratat îmbunătățit și modernizat”
Preşedintele american Donald Trump a cerut joi ”un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două ţări.
Statele Unite vor de mult timp să aducă China la orice viitoare negocieri, însă Beijingul a exclus deja acest lucru.
”Capacităţile nucleare ale Chinei sunt departe de a atinge nivelul celor ale Statelor Unite sau Rusiei. Prin urmare, China nu va participa la negocieri de dezarmare nucleară în acest stadiu”, a reiterat vineri, la Geneva reprezentantul Chinei.
Rusia şi Statele Unite concentrează amândouă 80% dintre ogivele nucleare mondiale, însă China recuperează terenul în marş forţat.
Tratatul New START a fost ultimul acord de controlul armamentului nuclear între Washington şi Moscova.
Semnat în 2010, el limita fiecare parte la 800 de lansatoare şi bomabrdiere grele şi la 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate şi prevedea un mecanism de verficare.
Însă soarta sa era incertă după ce inspecţiile au fost suspendate, în 2023, în urma invaziei Ucrainei de către Rusia, în 2022.
Un „moment grav”
Exprirarea tratatului a semănat îngrijorări în întreaga lume.
Secretarul general al ONU Antonio Guterres a evocat un ”moment grav pentru pacea şi securitatea internaţionale”.
El a îndemnat Satele Unite şi Rusia ”să se înţeleagă” rapid asupra unui nou cadru.
Capitalele europene aruncă vina acestui eşec asupra Moscovei.
Franţa, singura putere nucleară în cadrul Uniunii Europene (UE), a cerut puterilor să acţioneze în vederea unui sistem internaţional de controlul armamentului.
La Washington, opoziţia democrată s-a declarat în favoarea unui tratat ”modernizat”, însă apreciază că ”lăsarea Tratatului New START să expire fără să fie pus în aplicare un acord cu caracter constrângător însemană că pierdem ultimele bariere de securitate care ne protejează împotriva forţei nucleare strategice ruse”.
Încă de miercuri, Rusia a anunţat că ”nu mai este legată” prin acest taratat.
Într-o convorbire video cu omologul său chinez Xi Jinping, preşedintele rus Vladimir Putin a promis însă ca Rusia să acţioneze ”în mod chibzuit şi responsabil”, potrivit consilierului său diplomatic Iuri Uşakov.
Coaliaţia de organizaţii nonguvernamentale (ONG) din cadrul Campaniei Internaţionale în favoarea abolirii armamentului nuclear (ICAN), laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a cerut atât Rusiei, cât şi Statelor Unite, să rescpecte Tratatul New START ”pe timpul negocierii unui nou cadru”.
Sursa:
News.ro
Etichete:
nuclear,
Rusia,
China,
Franta,
Dată publicare: