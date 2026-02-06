Rusia, pregătită pentru negocieri nucleare multilaterale dacă iau parte Regatul Unit şi Franţa. China a refuzat să ia parte

”Rusia, în principiu, va fi implicată într-un asemenea proces, dacă Regatul Unit şi Franţa, aliaţii militari ai Statelor Unite în NATO, care s-a declarat alianţă nucleară, participă şi ele la el”, a declarat într-o reuniune a Conferinţei Dezarmării, la sediul ONU, la Geneva, Ghenadi Gatilov.

Statele Unite au cerut, mai înainte, lansarea unor negocieri multilaterale cu privire la controlul armamentului nuclear la care să ia parte China, la o zi după expirarea Tratatului New START între Statele Unite şi Rusia, care alimentează temeri ale unei proliferări nucleare.

”Încălcările repetate ale Tratatului New START de către Rusia, creşterea stocurilor mondiale şi lacunele conceperii şi punerii sale în aplicare impun Statelor Unite imperativul clar de a rece o nouă arhitectură (...)”, a declarat, la sediul ONU, subsecretarul de Stat american însărcinat cu controlul armamentului, Thomas DiNanno.

”La acest moment, arsenalul nuclear chinez, în întregime, este fără limite, fără transparenţă, fără declarare şi fără control”, a subliniat el.

Trump vrea ”un nou tratat îmbunătățit și modernizat”

Preşedintele american Donald Trump a cerut joi ”un nou tratat îmbunătăţit şi modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două ţări.