Rusia continuă să recruteze rapid noi militari pentru front, cu o rată estimată la aproximativ 1.000 de persoane pe zi. Cu toate acestea, în ultimele două luni, numărul noilor recruți nu a fost suficient pentru a compensa pierderile provocate de militarii uciși sau răniți, potrivit The Guardian.

„Estimăm că, în acest moment, diferența dintre numărul de oameni pe care Rusia îi pierde în urma victimelor de pe front și numărul celor pe care reușește să îi recruteze este de aproximativ 6.000 pe lună”, a declarat unul dintre oficialii occidentali.

Soluția lui Putin

Potrivit acestuia, răspunsul președintelui rus Vladimir Putin la această situație a fost intensificarea atacurilor asupra infrastructurii civile și a populației din Ucraina. Rusia a lansat peste 360 de rachete de la începutul lunii iulie, profitând de deficitul de sisteme ucrainene de apărare împotriva rachetelor balistice.

„Este clar că Moscova intenționează să încerce să distrugă moralul ucrainenilor prin distrugerea infrastructurii energetice în această iarnă”, a mai spus oficialul.

Strategia este folosită și pentru că Vladimir Putin are opțiuni limitate pentru a compensa pierderile uriașe de pe front printr-o nouă campanie de recrutare.

Oficialii occidentali consideră că o nouă mobilizare ar reprezenta un risc major atât din punct de vedere politic, cât și economic. Ultima mobilizare, desfășurată în toamna anului 2022, a determinat aproximativ un milion de ruși, mulți dintre ei foarte bine pregătiți profesional, să părăsească țara. Mai puțin de jumătate dintre aceștia s-ar fi întors ulterior.

De asemenea, nu este clar dacă armata rusă ar putea integra câteva sute de mii de noi recruți, în condițiile deficitului de echipamente și de ofițeri.

Ucraina a atacat în repetate rânduri obiective rusești asociate industriei petroliere, provocând inclusiv penurii de combustibil, și a cerut în mod repetat mai mult sprijin din partea aliaților, atât sub forma rachetelor ofensive, cât și a sistemelor de apărare antiaeriană.

Oficialii occidentali susțin că, deși amenințarea reprezentată de Rusia rămâne foarte serioasă, situația nu s-a schimbat, iar evaluarea lor este că Vladimir Putin „își dorește categoric să evite o confruntare directă cu NATO”.

Logica amenințărilor rusești

Unul dintre oficiali a afirmat că Rusia continuă să folosească un discurs ostil și să lanseze acuzații la adresa Marii Britanii. Potrivit acestuia, astfel de declarații sunt în concordanță cu doctrina militară rusă, care presupune folosirea retoricii pentru a exploata temerile adversarilor și a le influența deciziile.

Totuși, Rusia păstrează capacitatea de a ataca Marea Britanie, inclusiv prin atacuri cibernetice sau prin atacuri fizice asupra unor obiective civile, desfășurate prin intermediari. Printre posibilele ținte se numără fabrici sau depozite.

Anul trecut, șase bărbați au fost condamnați la închisoare pentru implicarea într-un atac ordonat de Rusia asupra unui depozit din estul Londrei care adăpostea ajutoare destinate Ucrainei.

Oficialii occidentali consideră însă că Vladimir Putin ar încerca să limiteze astfel de acțiuni pentru a evita o confruntare directă cu NATO.

În ceea ce privește obiectivul general al lui Putin în Ucraina, oficialii occidentali cred că acesta urmărește în continuare un război de uzură, în speranța că sprijinul aliaților Ucrainei se va diminua, mai ales dacă guvernele occidentale vor fi descurajate de temerile populației privind amenințările venite din partea Rusiei.

Unul dintre oficiali a spus că aceste amenințări trebuie privite drept încercări de a crea „o Europă divizată și mai vulnerabilă”.

„Este important să ținem cont că acest lucru nu este nou. Rusia a invocat în repetate rânduri, în ultimii ani, posibilitatea utilizării armelor nucleare pentru a încerca să ne sperie și să ne determine să punem capăt sprijinului pentru Ucraina”, a mai declarat oficialul.