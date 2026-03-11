"Demilitarizarea" Kievului şi eliminarea posibilităţii unor astfel de atacuri rămâne unul din obiectivele Rusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţiile de presă ruse.

Peskov a formulat acuzaţii şi împotriva Regatului Unit, susţinând că atacul respectiv nu ar fi fost posibil fără ajutorul specialiştilor britanici.

Guvernatorul regiunii ruse Briansk, Aleksandr Bogomaz, a indicat că şase persoane au fost ucise şi alte 42 rănite în atacul de marţi asupra oraşului Briansk, centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume, fără să menţioneze uzina atacată.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi Statul Major General al armatei ucrainene au confirmat atacul asupra unei fabrici de componente electronice din Briansk, de importanţă majoră pentru producţia de arme a Rusiei.

"Această (uzină) este o verigă esenţială în lanţul de producţie al armelor ruseşti de înaltă precizie. Fabrica este specializată în dispozitive semiconductoare discrete şi circuite integrate, care servesc drept creier şi sistem nervos al armelor moderne, inclusiv al rachetelor Iskander", a declarat Statul Major General al Forţelor armate ale Ucrainei.

Zelenski a apreciat că acţiunea a fost justificată, ţara sa fiind bombardată aproape zilnic cu sute de drone şi zeci de rachete, lovind deopotrivă infrastructuri militare şi civile, inclusiv blocuri de locuinţe.

Potrivit Statului Major General, armata ucraineană a folosit rachete de croazieră britanice Storm Shadow.

În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a afirmat că oraşul turc Istanbul ar putea fi locul unde se va desfăşura noua rundă de negocieri între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt conflictului, cu medierea SUA.

Cu toate acestea, nu există informaţii precise cu privire la data şi locul discuţiilor.

Zelenski şi trimisul special al SUA, Steve Witkoff, au discutat zilele trecute despre posibilitatea amânării reuniunii până săptămâna viitoare din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

La rundele precedente de negocieri, Rusia, care a cucerit aproape în totalitate regiunea estică Lugansk, a insistat ca Ucraina să-şi retragă forţele din regiunea Doneţk (est), dintr-o zonă puternic fortificată pe care nu a reuşit să o cucerească după patru ani de război, în timp ce Kievul, UE şi SUA vor îngheţarea conflictului pe linia actuală a frontului.