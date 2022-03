Rusia distruge lent Ucraina, în timp ce oamenii prinși de război stau de o lună în beciuri. ”Putin anihilează populația”

''Rusia îşi va reduce radical activitatea militară în jurul orașelor Kiev şi Cernigău". Anunțul a fost făcut de adjunctul ministrului apărării de la Moscova, după negocierile din Turcia.

Primele unităţi ruseşti din nordul Ucrainei se îndreaptă deja către Rusia şi Belarus, potrivit americanilor, care spun însă că e vorba mai degrabă despre o relocare a trupelor, nu o retragere.

Chiar dacă rușii au subliniat că nu este vorba despre o încetare a focului, acesta este primul semn de progres evident de la invadarea Ucrainei, pe 24 februarie.

Pe de altă parte, ministrul rus al Apărării a transmis că aşa-numita eliberare a Donbasului, situat în est, rămane principalul obiectiv al operaţiunii militare.

Acesta este momentul în care o rachetă rusească lovește în plin o clădire guvernamentală din orașul Nikolaev, în sudul Ucrainei. Explozia a lăsat o gaură uriașă în clădire și mai multe etaje au fost distruse în deflagrație.

Nimeni nu are încredere în declarațiile Kremlinului

Mai multe persoane și-au pierdut viața și alte câteva zeci au fost rănite.

Supraviețuitor: ”E un coșmar. O fată a murit la etajul meu. Ce pot să mai spun, glumiți? Am îmbrățișat-o și am ieșit să mă mișc”.

Antonina Basiuk, 84 de ani: ”Mă pusesem în pat de dimineață, mă durea piciorul. Imediat ce m-am întins, a venit explozia. Am văzut cum a rupt clădirea în două”.

Rusia a anunțat că-și retrage o parte din trupele aflate în dispozitiv în jurul Kievului și la Cernigău, dar ucrainenii nu au prea mare încredere în declarațiile Kremlinului. Se tem că militarii care pleacă nu vor ajunge în Rusia, ci pe frontul de est, în Donbas.

Și Occidentul privește cu scepticism declarațiile și mișcările de trupe ale rușilor.

Joe Biden, preşedintele SUA: ”Vom vedea. Nu trag nicio concluzie până nu văd care sunt acţiunile lor. Vom vedea dacă (ruşii) duc până la capăt ceea ce spun că vor face”.

”Asta face Rusia ortodoxă”

Momentan, ucrainenii se mulțumesc să elibereze, pe rând, localitățile satelit ale capitalei.

Col. Gen. Oleksandr Syrskyi: ”Luptele sunt aproape încheiate. Situația în orașul Irpin este sub control. Noi controlăm orașul... controlăm aproape 90, 95% din oraș”.

Un voluntar georgian în vârstă de 58 de ani a postat un videoclip în care arată distrugerile lăsate în urmă de rușii care au ocupat până de curând Irpinul.

Nadim Khmaladze: ”Asta face Rusia ortodoxă. Asta e o biserică ortodoxă, uitați-vă cum arată acum. Asta fac frații noștri coreligionari ruși. (Rusia) trebuie pedepsită în Ucraina, ca să facem o lume mai sigură. Nu doar pentru noi, ci pentru întreaga lume”.

La Harkov, totuși, situația e încă tensionată. Aici, contraatacurile ucrainene au fost respinse de ruși, iar orașul e în continuare bombardat intens. Pe străzi, ordinea e păstrată de unități speciale ale poliției, care încearcă să-i țină la distanță pe potențialii sabotori ruși și să împiedice infracțiunile.

Rușii ”distrug totul, nu mai lasă nimic neatins”

Col. Valeri: ”Ne-am asigurat că avem ordine în Harkov și patrulăm de o lună, deja. Puteți vedea rezultatele singuri. Oamenii ne respectă, ne văd prin oraș... patrulele se desfășoară bine. (În noaptea asta), am reținut o persoană care este verificată chiar acum”.

Locuitorii evacuați din alte așezări distruse și asediate au ajuns tot la Nikolaev. Printre aceștia, Sofia Boiko, o nonagenară.

”Rău, foarte rău... Nimeni nu m-a ajutat...”.

Ruslana: ”Vedeţi cum am ajuns aici? (Autobuzul) fără ferestre, aşa am mers pe câmpuri. Am stat în beci o lună.... Uite în ce hal sunt, aşa arată o persoană normală? Ieri ne-au bombardat şi aproape că ne-au ucis... Cum să trăieşti aşa?”.

Natalia își ține în brațe bebelușul de 9 luni, așteptând un loc în adăpostul pentru refugiați.

Natalia Nesterenko: ”Când am plecat noi, artileria a început din nou. Fugeam pe stradă cu un steag alb... Totul este distrus, distrus... Distrug totul, nu mai lasă nimic neatins”.

”Au descoperit că pe deal sunt locuri unde există semnal slab. Ne sunau implorând să-i ajutăm”

Tot în est, satele de lângă orasul Iyzum au fost lăsate în ruină.

Sătean: ”El (Putin) anihilează populaţia, poate că încearcă să-i silească pe oameni să plece. Distruge Ucraina, definitiv. Bombardează în ritm lent... Nu aruncă toate bombele dintr-o dată...”.

Valerii Marchenko, primatul din Izyum: ”Au descoperit că pe deal sunt locuri unde există semnal slab la telefoane. De acolo ne sunau, implorând să-i ajutăm, implorând să-i evacuăm, implorând pentru hrană şi medicamente. Spuneau că au mulţi răniţi, inclusiv copii”.

Femeie: ”Ce au făcut aici? Ce pot să spun, au distrus totul... Nu ştiu dacă mai e ceva din casa mea, unde să mă întorc”.

Mariupol este locul unei crime împotriva umanității, a spus președintele Zelensky care s-a adresat prin legatură video parlamentului danez.

Noi filmări surprind dezastrul din Mariupolul asediat și devastat de bombardamente sălbatice. După o discuție telefonică între președinții Putin și Macron, Kremlinul a anunțat că singura soluție pentru a rezolva problema civililor prinși în Mariupol e ca unitățile care apără orașul să depună armele.