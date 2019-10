Rusia a trimis trupe la granița dintre Turcia și Siria. Reacția lui Donald Trump

Forțele ruse au traversat râul Eufrat în jurul prânzului și „au avansat spre granița dintre Turcia și Siria”, a transmis Ministerul de Externe din Rusia, conform BBC.

Ulterior, trupele ruse au intrat în orașele-cheie Kobani și Manbij.

Conform acordului „istoric” încheiat de președintele rus Vladimir Putin cu omologul său turc Recep Erdogan, luptătorii kurzi au la dispoziție 150 de ore, începând de miercuri de la prânz, pentru a se depărta cu 30 de kilometri de graniță.

Trupele turce vor continua să controleze zonele pe care le-au ocupat în timpul ofensivei împotriva kurzilor.

Turcia dorește să creeze o „zonă sigură” de-a lungul frontierei cu Siria, care ar urma să fie populate de aproximativ două milioane de refugiați sirieni.

Președintele american Donald Trump a transmis pe Twitter că situația de la graniță este „un mare succes”.

„Un mare success la granița dintre Turcia și Siria. Zona sigură a fost creată! Acordul de încetare a focului a ținut și misiunile s-au terminat. Kurzii sunt în siguranță și au lucrat foarte frumos cu noi”, a scris Donald Trump pe Twitter, menționând că va face ulterior o declarație de presă mai amplă la Casa Albă.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!