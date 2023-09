Rusia a lovit din nou portul Izmail, crucial pentru exportul de cereale. Dronele au ţintit infrastructura civilă

Acest atac la graniţa cu România având loc cu doar câteva ore înainte ca preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, să poarte discuţii la Soci care se vor concentra asupra reluării acordului ce permitea transporturile sigure pe Marea Neagră şi din care Moscova a ieşit în luna iulie, relatează Reuters, citează news.ro.

❗️Overnight, Russian troops launched a repealed drone attack on the #Izmail district of #Odesa Region, the Regional Military Administration reports.

According to the Southern Command, drones attacked civilian infrastructure. 17 UAVs were shot down by air defence, but there were… pic.twitter.com/rkB9UmK1mz