Românii care locuiesc în Ucraina, în continuare speriați. Ce le-a transmis Ambasada României din Kiev

Tensiunile din Ucraina și anunțul Ministerului de Externe care a recomandat românior să plece cât mai curând din acest teritoriu au stârnit reacții diverse în rândul populației de origine română care locuiește acolo.

Cei din apropierea zonelor fierbinți au anunțat deja că vor să părăsească țara și sunt în contact permanent cu Ambasada României din Ucraina. Sunt însă și unii, de lângă granița cu România, care deocamdată continuă să își ducă viața cât mai normal posibil - obișnuiți cu conflictele militare vechi din țara vecină. În Ucraina, potrivit ultimului recensământ de acolo, trăiesc aproape 400.000 de români.

La 50 de kilometri de Jîtomîr, Ion Voinea a filmat pe cerul Ucrainei avioane militare care patrulează. Ar vrea să se întoarcă acasă, în Turnu Măgurele, dar soția și fiica lui de 2 ani nu au pașapoarte ca să poată ieși din țară.

Ionel Voinea, român în Ucraina: „Când am văzut elicoptere militare ucrainene, sincer am fost puțin speriat. Și acum sunt speriat, pentru că am copil mic aici în Ucraina. Am sunat ieri (n.r. - duminică) la Ambasada României în Ucraina și mi-a spus că în cazul în care începe un război, ei ne vor anunța cu două zile înainte ca să putem să plecăm”.

Aproape 400.000 de români locuiesc în Ucraina. Alături de moldoveni, sunt a treia etnie ca pondere după ucraineni și ruși. Cei mai mulți stau în Cernăuți, aproape de granița cu România, la peste o mie de kilometri de Donbas unde au loc tensiuni militare.

Pe străzile orașului unde se vorbește și românește este atmosferă de pace.

Român în Ucraina: „Lumea e foarte relaxată”

Liviu Boca, român în Ucraina: „Lumea e foarte relaxată, deci nu există război pentru ei sau o posibilă invazie. Lumea merge la muncă, chiar aseară am văzut cafenele, restaurante foarte pline, toată lumea este ieșită în oraș la plimbare. Am fost și acum două săptămâni la schi, în Bukovel, și nu e nicio problemă”.

Mesajele Statelor Unite care avertizează că Rusia poate invada Ucraina în orice zi pe fondul escaladării tensiunilor din regiune îi sperie totuși pe oameni. Chiar și pe cei obișnuiți cu războiul.

Iurie Levcic, român în Ucraina: „E clar că ne deranjează aceste lucruri foarte mult, dar poporul este deja obosit de război. Noi de 8 ani vorbim de război, cu omorâți, cu case distruse, cu armament care zboară în casele oamenilor pașnici”.

Ministerul de Externe le-a recomandat românilor să ia în considerare părăsirea Ucrainei cât mai curând și până când pleacă, să transmită locul în care se află pe platforma e-consulat.ro. MAE recomandă, în același timp, evitarea oricărei deplasări în Ucraina.