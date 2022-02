VIDEO pe Twitter. Tancuri și blindate cu simbolul misterios Z se apropie de Ucraina

Potrivit News.com.au, este vorba despre o „explozie puternică” la o conductă de gaz lângă Lugansk, care ar fi fost provocată în urma unei acțiuni de sabotaj, a declarat Tatiana Bogorodko, șeful Luhanskgas, care administrează gazoductul.

De asemenea, au început să se facă speculații despre ceea ce ar putea planifica Rusia, după ce un simbol misterios a fost văzut pe vehiculele lor militare care se adună la graniță.

Pe rețelele de socializare au fost distribuite imagini care arată peste 200 de tancuri și lansatoare de rachete rusești îndreptându-se spre granița cu Ucraina - notează news.com.au.

Conform sursei citate, în înregistrarea video apar vehicule militare care ar circula prin Bershakovo, la aproximativ 10 kilometri de graniță.

Aric Toler, un reporter de la Bellingcat, un grup de jurnalism de investigație din Țările de Jos, a remarcat că unele vehicule rusești, doar unele, au fost marcate cu un pătrat alb și un „Z” deasupra.

El spune că, deși grupul său de jurnalism „a monitorizat aceste lucruri, fără oprire, timp de 8 ani”, habar nu are ce sunt și nici nu le-a văzut până acum.

„Așadar, mă aștept la ce-i mai rău”, a spus el.

Unii s-au referit la acest simbol drept „echipa Zorro”, în timp ce alții au speculat că semnele de rău augur sunt o modalitate de a se asigura că rușii își pot deosebi propriile vehicule de inamicii lor.

Re: the "Zorro Squad", or all the Russian military vehicles that (starting today) have Latin Z's painted on their sides. Ruslan has been monitoring this stuff nonstop for 8 years and has no idea what they are, and hasn't seen it before. So, assume the worst, I guess/fear. https://t.co/PsiWQLjjDX