România, lider în Europa la proprietari de locuințe. Peste 94% dintre oameni stau în casele lor

Peste 94% dintre români sunt proprietarii locuinței în care stau și numai 5% sunt chiriași.

Potrivit celui mai recent clasament Eurostat, din toată Europa, România are procentual cei mai mulți locuitori care și-au cumpărat casele, urmată de Slovacia, Ungaria și Croația.

La polul opus, sunt Suedia, Germania, și Austria, unde chriașii domină piața imobiliară, iar oamenii se mută des, în funcție de locul de muncă, și relațiile personale.

Un număr de 3 milioane de apartamente și case erau deținute de stat, în 1990, iar majoritatea românilor stăteau cu chirie. Achizițiile fuseseră până atunci controlate și rezervate celor bine văzuți de regimul comunist.

Răzvan Muntean, managerul unei platforme: „Dacă ne uităm în trecut, pe vremea comunismului, după naționalizare, românii au învățat că, dacă nu ești la casa ta, vine statul și te dă afară. Este această traumă istorică, la care se adaugă și legislația din zona chiriilor. Deranjul de a te muta este supărător”.

Privatizarea masivă de acum 30 de ani și inflația le-au permis oamenilor să-și cumpere casele la prețuri derizorii. Ulterior, procentul românilor cu certificat de proprietar, pentru apartamente și case de pe piața liberă, a crescut constant, în timp ce tendința era inversă, cu cât priveam către vest.

În Franța, Spania, Austria și Germania, oamenii renunțau la proprietățile masive, care generau continuu costuri de întreținere uriașe.

Deși au un trai confortabil din salariu, au renunțat la ideea de a fi proprietar doar de dragul statutului și preferă flexibilitatea închirierii. La noi, s-a construit masiv și continuu, profitând de echilibrul fragil între venituri și costuri.



Florian Ion, analist de piață imobiliară: „Dacă ne uităm pe o hartă a Europei, sunt cele mai accesibile locuințe raportate la salarii. Atât la salariul mediu, cât și minim. Față de alte țări, unde trebuie să lucrezi de 2-3 ori mai mult pentru aceeași locuință, raportat la veniturile de acolo”.

Culmea e că nici mentalitatea noilor generații nu se apropie de viziunea vestică, unde casa înseamnă doar un acoperiș deasupra capului.

Corespondent PRO TV: „Am putea crede că tinerii nu mai urmează principiile părinților, ca „să fii la casa ta” și „să nu dormi în patul străinilor”, dar… lucrurile stau exact pe dos. Jumătate preferă să stea în case mici și înghesuite, dar noi, chiar și când apar copiii, câtă vreme sunt ale lor și nu sunt nevoiți să împartă același spațiu cu părinții sau cu proprietarul. Suprafața medie a locuințelor românilor- 47 de m2”.

Chiar dacă schimbă orașul de reședință, tinerii tind să închirieze o locuință doar câteva luni, până decid ce vor alege din casele puse în vânzare.

