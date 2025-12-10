România, lider în Europa la proprietari de locuințe. Peste 94% dintre oameni stau în casele lor

Stiri externe
10-12-2025 | 19:51
×
Codul embed a fost copiat

Peste 94% dintre români sunt proprietarii locuinței în care stau și numai 5% sunt chiriași.

autor
Adriana Stere

Potrivit celui mai recent clasament Eurostat, din toată Europa, România are procentual cei mai mulți locuitori care și-au cumpărat casele, urmată de Slovacia, Ungaria și Croația.

La polul opus, sunt Suedia, Germania, și Austria, unde chriașii domină piața imobiliară, iar oamenii se mută des, în funcție de locul de muncă, și relațiile personale.

Un număr de 3 milioane de apartamente și case erau deținute de stat, în 1990, iar majoritatea românilor stăteau cu chirie. Achizițiile fuseseră până atunci controlate și rezervate celor bine văzuți de regimul comunist.

Răzvan Muntean, managerul unei platforme: „Dacă ne uităm în trecut, pe vremea comunismului, după naționalizare, românii au învățat că, dacă nu ești la casa ta, vine statul și te dă afară. Este această traumă istorică, la care se adaugă și legislația din zona chiriilor. Deranjul de a te muta este supărător”.

Citește și
Trump
Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA

Privatizarea masivă de acum 30 de ani și inflația le-au permis oamenilor să-și cumpere casele la prețuri derizorii. Ulterior, procentul românilor cu certificat de proprietar, pentru apartamente și case de pe piața liberă, a crescut constant, în timp ce tendința era inversă, cu cât priveam către vest.

În Franța, Spania, Austria și Germania, oamenii renunțau la proprietățile masive, care generau continuu costuri de întreținere uriașe.

Deși au un trai confortabil din salariu, au renunțat la ideea de a fi proprietar doar de dragul statutului și preferă flexibilitatea închirierii. La noi, s-a construit masiv și continuu, profitând de echilibrul fragil între venituri și costuri.

Florian Ion, analist de piață imobiliară: „Dacă ne uităm pe o hartă a Europei, sunt cele mai accesibile locuințe raportate la salarii. Atât la salariul mediu, cât și minim. Față de alte țări, unde trebuie să lucrezi de 2-3 ori mai mult pentru aceeași locuință, raportat la veniturile de acolo”.

Culmea e că nici mentalitatea noilor generații nu se apropie de viziunea vestică, unde casa înseamnă doar un acoperiș deasupra capului.

Corespondent PRO TV: Am putea crede că tinerii nu mai urmează principiile părinților, ca „să fii la casa ta” și „să nu dormi în patul străinilor”, dar… lucrurile stau exact pe dos. Jumătate preferă să stea în case mici și înghesuite, dar noi, chiar și când apar copiii, câtă vreme sunt ale lor și nu sunt nevoiți să împartă același spațiu cu părinții sau cu proprietarul. Suprafața medie a locuințelor românilor- 47 de m2”.

Chiar dacă schimbă orașul de reședință, tinerii tind să închirieze o locuință doar câteva luni, până decid ce vor alege din casele puse în vânzare.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Sursa: StirilePROTV

Etichete: case, eurostat, proprietari,

Dată publicare: 10-12-2025 19:51

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA
Stiri externe
Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA

„Ucraina este pregătită, să organizeze alegeri, imediat ce vor înceta bombardamentele rusești, iar ideea că mă agăț de putere, este absurdă”, a transmis Zelenski, după ce Trump l-a acuzat că profită de război ca să amâne organizarea unui nou scrutin.

Premierul Irlandei confirmă că dronele nu au periclitat avionul lui Zelenski. Incidentul rămâne îngrijorător
Stiri externe
Premierul Irlandei confirmă că dronele nu au periclitat avionul lui Zelenski. Incidentul rămâne îngrijorător

Dronele semnalate în apropiere de Dublin la scurt timp după sosirea preşedintelui ucrainean Zelenski săptămâna trecută nu au fost o ameninţare pentru avionul său, dar incidentul este foarte îngrijorător, a afirmat miercuri premierul Irlandei.

Un șofer din Florida s-a trezit cu o „surpriză” pe mașina lui. Un avion de mici dimensiuni a „aterizat” direct pe autovehicul
Stiri externe
Un șofer din Florida s-a trezit cu o „surpriză” pe mașina lui. Un avion de mici dimensiuni a „aterizat” direct pe autovehicul

Ca să evităm accidentele în trafic nu este suficient să respectăm regulile de circulație și să fim cu ochii-n patru.

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Decembrie 2025

55:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28