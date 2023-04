Robert F. Kennedy Jr. se înscrie în cursa electorală în vederea alegerilor prezidenţiale din 2024

Are 69 de ani și este fiul senatorului Robert F Kennedy asasinat în 1968 și nepotul celui de-al 35-lea președinte american, John F Kennedy, asasinat în 1963.

Robert F. Kennedy Jr este un activ susținător al campaniei împotriva vaccinurilor, iar în 2021 Instagram i-a închis contul din cauza afirmațiilor sale repetate pe această temă, scrie BBC.

Președintele american Joe Biden a declarat că intenționează să candideze pentru un nou mandat la Casa Albă, deocamdată nu și-a anunțat oficial candidatura, dar este de așteptat să facă acest lucru la începutul verii.

În martie, Robert F Kennedy Jr. a postat pe Twitter un mesaj prin care și-a anunțat intenția de a candida la președinție.

„Dacă voi candida, prioritatea mea principală va fi să pun capăt fuziunii corupte dintre stat și puterea corporativă care ne-a ruinat economia, ne-a spulberat clasa de mijloc, ne-a poluat peisajele și apele, ne-a otrăvit copiii și ne-a jefuit valorile și libertățile noastre,” scria Kennedy pe Twitter.

Help me decide whether to run for President. Visit https://t.co/EX83yh9O4O to volunteer or contribute. If it looks like I can raise the money and mobilize enough people to win, I’ll jump in the race. If I run, my top priority will be to end the corrupt https://t.co/ujEHehub9T…