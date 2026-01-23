Prim-ministrul ungar Viktor Orban a ripostat la criticile adresate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la adresa Europei în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, acuzându-l că vizează personal Ungaria și liderii europeni, în timp ce solicită mai mult ajutor.

„Ieri (joi, 22.01.2026), la Davos, președintele Zelenski a depășit limita... El spune că sprijinul acordat Ucrainei este insuficient, că armele sunt insuficiente și că determinarea Europei este insuficientă”, a scris Orban vineri pe Twitter, potrivit Kyiv Post.

Joi, la Davos, Zelenski a calificat UE drept „un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii”, nepregătit pentru agresiunea rusă și alte riscuri globale.

El a avertizat că NATO se bazează prea mult pe „încredere” în loc să acționeze și a criticat Europa pentru că nu a sprijinit mișcările pro-democrație, citând ca exemplu protestele din Belarus din 2020.

Orban a subliniat angajamentele ample ale Bruxelles-ului față de Ucraina – 800 de miliarde de euro pentru dezvoltare și 700 de miliarde de euro pentru cheltuieli militare în următorul deceniu – toate măsurile pe care Kievul le-a cerut și le-a prezentat ieri într-o foaie de parcurs a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Președintele Zelenski are o viziune complet greșită, dar bruxellezii sunt dornici să plătească”, a spus Orban, adăugând că Ungaria nu va finanța eforturile de război ale Ucrainei.

„Poporul nostru nu va fi obligat să plătească factura”, a spus el într-un mesaj ulterior postat pe X.com.

Joi dimineață, Orban i-a trimis lui Zelenski un mesaj personal fără menajamente: „Mi se pare că nu vom putea ajunge la o înțelegere. Eu sunt un om liber care servește poporul maghiar. Tu ești un om într-o situație disperată... Prin urmare, oricât m-ai flata, nu putem susține eforturile tale de război”, a scris el pe X.

Orban a menținut relații mai strânse cu Kremlinul decât majoritatea liderilor UE și NATO de la începutul invaziei rusești pe scară largă și a criticat în mod deschis pe Zelenski și finanțarea UE pentru Ucraina în timpul războiului.

Ungaria rămâne puternic dependentă de energia rusă, chiar dacă Uniunea Europeană depune eforturi pentru a reduce dependența de Moscova.

El continuă să pună la îndoială eficacitatea ajutorului militar occidental acordat Kievului, în ciuda dovezilor clare ale impactului acestuia, inclusiv loviturile reușite ale Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești.

