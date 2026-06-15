Renovarea vechiului Palat Westminster, clădire emblematică din Londra şi sediul Parlamentului britanic, care ar putea dura mai bine de 60 de ani, riscă să se confrunte cu o creştere a costurilor în lipsa unei decizii rapide, a avertizat luni Curtea de Conturi din Marea Britanie, potrivit AFP.

Ezitările responsabililor politici în legătură cu lucrările de renovare în ultimii ani afectează un buget care se ridică deja la zeci de miliarde de lire sterline, potrivit unui raport al National Audit Office (NAO) - fiecare an de întârziere adăugând până la 420 de milioane de lire sterline (485 de milioane de euro) la costul total.

Clădirea, un monument istoric în stil neogotic, ''necesită o restaurare vastă pentru a remedia riscuri grave, cum ar fi defecţiuni ale sistemelor mecanice şi electrice, probleme de securitate la incendii, precum şi niveluri ridicate de azbest'', a subliniat NAO într-un comunicat.

Impozanta construcţie dominată de Big Ben şi aşezată pe malul Tamisei conservă în mare parte vechile structuri, moştenite de la reconstrucţia de după incendiul din 1834.

Starea de degradare în care se află clădirea, afectată de pene de electricitate şi de infiltrări de apă, este criticată de mulţi ani, iar deputaţii britanici au votat în 2018 în favoarea lucrărilor de reparaţii.

Cel mai rapid scenariu prevede lucrări întinse pe perioada a 24 de ani

''Proiectul se află în prezent într-o etapă critică, parlamentul fiind chemat să aprobe'' două opţiuni dintre cele patru disponibile, a adăugat NOA. Două dintre ele sunt recomandate de comitetul de coordonare al proiectului.

Prima presupune mutarea parlamentarilor pe durata lucrărilor pentru a accelera procesul, însă chiar şi aşa, lucrările vor dura între 19 şi 24 de ani şi vor avea un cost total cuprins între 11,1 şi 15,6 miliarde de lire sterline (13-18 miliarde de euro).

Al doilea presupune menţinerea parţială a parlamentarilor în clădire, lucrările urmând să se facă pe zone: renovarea s-ar întinde în acest caz pe o perioadă cuprinsă între 38 şi 61 de ani, iar costurile ar fi de 39,2 miliarde de lire sterline (peste 45 de miliarde de euro).

Una dintre celelalte opţiuni prevede o eşalonare şi mai mare a lucrărilor... de până la 84 de ani.

Emblematicul Turn Elizabeth şi orologiul aflat aici au trecut deja prin lucrări de renovare începute în 2017 şi care au durat cinci ani, timp în care enormul clopot Big Ben nu a răsunat decât în ocazii rare.