Penele de curent s-au produs pe fondul condiţiilor meteorologice severe.

Guvernatorul regiunii, Andrei Cibis, a anunţat pe Telegram că echipele companiei naţionale de electricitate Rosseti lucrează fără întrerupere, însă nu au reuşit până acum să restabilească alimentarea cu energie electrică. Potrivit acestuia, relieful dificil şi „condiţiile meteorologice nefavorabile” complică intervenţiile şi întârzie remedierea avariilor, motiv pentru care autorităţile au fost nevoite să apeleze şi la companii private, transmite Agerpres.

Problemele apar într-un context climatic extrem. Duminică, temperaturile s-au situat în jurul valorii de -12 grade Celsius, însă prognozele indică o scădere accentuată în zilele următoare, până la aproximativ -24 de grade Celsius.

Penele de curent au început vineri

Situaţia a fost declanşată vineri, când rafalele puternice de vânt au doborât cel puţin cinci stâlpi de înaltă tensiune la circa şapte kilometri de Murmansk. În urma incidentului, autorităţile au fost nevoite să comande echipamente din regiunile învecinate Karelia şi Leningrad. Guvernatorul Cibis a precizat sâmbătă că stâlpii afectaţi — dintre care doi erau în funcţiune încă din 1966 — nu au suferit distrugeri majore, însă lucrările de reparaţie necesită „cel puţin o zi”.

Consecinţele au fost resimţite rapid de populaţie. Locuitorii din Murmansk şi din Severomorsk, oraş strategic unde este staţionată Flota Nordului a Rusiei, s-au confruntat nu doar cu întreruperi de curent, ci şi cu sistarea încălzirii.

În acest context, autorităţile locale le-au recomandat oamenilor să reducă folosirea dispozitivelor electronice şi să se îndrepte către şcoli şi săli de sport puse la dispoziţie de guvern. Acestea au fost amenajate special pentru a permite încărcarea telefoanelor mobile şi pentru a oferi posibilitatea încălzirii apei şi a alimentelor, în aşteptarea reluării complete a furnizării energiei electrice.





