„Costurile reconstrucției continuă să crească și sunt estimate acum la 587,7 miliarde de dolari pe un orizont de zece ani, echivalentul a trei PIB-uri ale Ucrainei în 2025”, se arată în raport.

Documentul, care estimează anual pagubele produse de războiul început de Rusia în 2022, a fost pregătit împreună de BM, Guvernul ucrainean, Comisia Europeană (CE) și ONU.

Cele mai afectate sectoare sunt locuințele, transporturile și energia, arată raportul, care acoperă perioada de 46 de luni de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, până în decembrie 2025.

Regiunile afectate și prioritățile reconstrucției

Pagubele și nevoile de reconstrucție se concentrează în regiunile aflate aproape de front și în marile zone urbane ale Ucrainei, arată raportul.

Cele mai importante necesități pe termen lung vizează sectorul transporturilor – 96 de miliarde de dolari (82 de miliarde de euro), energia (77 de miliarde de euro), locuințele (77 de miliarde de euro), comerțul și industria (54 de miliarde de euro) și agricultura (47 de miliarde de euro).

Regiunile Donețk (est) și Harkov (nord-est), unde luptele sunt concentrate, necesită eforturi substanțiale de reconstrucție.

La Kiev, cu trei milioane de locuitori și o suprafață mai mică decât Berlinul, reconstrucția este estimată la peste 15 miliarde de dolari, într-un context în care capitala este frecvent vizată de atacuri ruse cu drone și rachete.

Consecințele umane, socio-economice și de mediu ale invaziei ruse vor fi resimțite „timp de generații”, subliniază autorii raportului.

Sprijin occidental masiv pentru Ucraina

Aliații occidentali ai Ucrainei au deblocat ajutoare financiare, militare și umanitare în valoare de peste 400 de miliarde de dolari de la începutul invaziei, potrivit Institutului german Kiel.

Pentru moment, Ucraina alocă cea mai mare parte a acestor fonduri efortului de război și menținerii economiei pe linia de plutire.

Uniunea Europeană a aprobat, în decembrie, un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei pentru perioada 2026-2027, cea mai mare parte fiind alocată apărării, însă Ungaria, al cărei șef de guvern Viktor Orbán este apropiat Kremlinului, a amenințat că îl va bloca.