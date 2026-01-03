Reacțiile senatorilor democrați după atacurile aeriene ordonate de Trump asupra Venezuelei: „Acest război este ilegal”

03-01-2026
Senatori democraţi au condamnat sâmbătă atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de preşedintele american Donald Trump şi au avertizat că nu există niciun motiv pentru a începe un război cu ţara latino-americană, informează EFE.

autor
Claudia Alionescu

"Acest război este ilegal", a declarat senatorul democrat din Arizona, Ruben Gallego, într-un mesaj pe platforma X.

"Este ruşinos că am trecut de la a fi poliţiştii lumii la a fi agresorii lumii în mai puţin de un an", a subliniat legislatorul, insistând că "nu există niciun motiv" pentru atac.

Guvernul preşedintelui Nicolas Maduro a denunţat atacurile americane de sâmbătă asupra unor puncte civile şi militare din mai multe state şi din capitala ţării, Caracas.

Casa Albă nu a emis o declaraţie oficială, însă Trump a scris pe reţeaua sa Truth Social că SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei ţări, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi scoşi din ţară pe calea aerului.

Totodată, instituţii media precum CBS şi Fox News au confirmat că preşedintele american a ordonat atacurile aeriene pe teritoriul venezuelean cu câteva zile în urmă, potrivit a doi oficiali americani care au vorbit cu posturile de televiziune.

Un alt senator democrat care a comentat a fost Brian Schatz, senator din Hawaii, care a declarat într-un mesaj pe X că SUA nu au interese vitale în Venezuela care să justifice un război.

"Până acum ar fi trebuit să învăţăm să nu ne implicăm într-o altă aventură stupidă. Şi nici măcar nu se oboseşte să explice populaţiei americane ce naiba se întâmplă", a adăugat democratul.

Pentagonul a păstrat, de asemenea, tăcerea până acum cu privire la atac.

Preşedintele SUA se află la proprietatea sa din Mar-a-Lago, Florida, unde a petrecut sărbătorile de Crăciun şi de Anul Nou.

Constituţia SUA acordă Congresului puterea de a declara un război, deşi administraţia Trump a insistat că desfăşurarea sa militară în Venezuela face parte dintr-un război împotriva grupărilor de trafic de droguri pe care le-a declarat organizaţii teroriste şi că Maduro este liderul unui narco-stat.

