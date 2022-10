Reacție extrem de dură a premierului Scoției despre Rishi Sunak, viitorul prim-ministru în Marea Britanie

"Pentru Scoţia, desigur, el devine un alt prim-ministru pe care nu l-am votat şi pe care, fără îndoială, nu l-am vota nici dacă am avea ocazia", a scris ea pe Twitter, conform News.ro.

Nicola Sturgeon s-a angajat să construiască o „relaţie de lucru constructivă” cu noul premier.

Ea spune că faptul că el va fi primul britanic asiatic care va deveni premier este un moment cu adevărat semnificativ.

Cu toate acestea, ea şi-a reiterat apelurile pentru alegeri generale, scrie BBC.

4/ For Scotland, of course, he becomes another PM we did not and, without doubt would not vote for even if given the chance.

To escape the damage of Westminster governments with no mandate here, and take our future into our own hands, Scotland needs independence