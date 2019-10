Șeful Popularilor Europeni, după desemnarea lui Orban: "Vești bune vin din România"

"Vești bune vin din România unde președintele Klaus Iohannis l-a propus pe Ludovic Orban de la PNL ca noul prim-ministru. Trebuie să deschidem un nou capitol între România și Europa, bazat pe încredere reciprocă și solidaritate. Poate să conteze pe susținerea completă a Partidului Popular European", a transmis Manfred Weber pe Twitter.

Good news coming from Romania where President @KlausIohannis has proposed Ludovic #Orban of @PnlRomania as new Prime Minister. We need to open a new chapter between Romania and Europe, based on mutual trust and solidarity. He can count on our full support @EPPGroup @EPP pic.twitter.com/d9MrRQNCht