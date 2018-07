Reacția unui englez după ce a mâncat savarine oferite de vecinul său român

Un britanic a povestit într-un mesaj viral pe Twitter cum un vecin al său, român, încântat că a găsit în Anglia, pentru prima dată de când s-a mutat acolo, desertul preferat - savarina - a cumpărat toate prăjiturile de acest fel dintr-un magazin și i-a oferit și lui.

”Vecinul meu român tocmai a venit la gard și mi-a spus că vrea să-mi dea ceva. A găsit desertul său favorit de acasă într-un magazin, pentru prima dată de când a venit aici şi a fost atât de încântat încât le-a cumpărat pe toate și mi-a dat şi mie să încerc. Imigraţia e tare!” a scris Neil pe Twitter.

My Romanian neighbour just appeared at the fence and said he wanted to give me something. He’d found his favourite dessert from back home in a shop for the first time since coming here, and was so excited he bought them all, and wanted me to experience it. Immigration rocks. pic.twitter.com/Do8MjARFkn