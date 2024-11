Explozie puternică într-un bloc din Bacău. Un bărbat a ajuns la spital cu răni grave. „Au bubuit geamurile”

Specialiştii cercetează în acest moment clădirea, pentru a afla cauza deflagraţiei.

Alarma s-a dat la ora 10 când o explozie puternică a fost auzită de către locatari. De la etajul 5 al blocului cu 10 etaje ieşea fum, iar oamenii au sunat la 112.

Vecin: „S-au auzit geamurile pocnind sticla”.

Vecin: „El nu are centrală, nu are nimic. Ăla de la 4 are centrală. Au bubuit geamurile de la căldură”.

Pompierii militari au intervenit cu mai multe autospeciale şi l-au găsit pe proprietar în stare de inconştienţă, dar cu semne vitale.

Ema Tereş ISU Bacău: „Prezenta puls şi arsuri pe o suprafaţă de aproximativ 20%. Echipajele operative au extras victima din zona de pericol şi au predat-o echipajelor medicale prezente la faţa locului în vederea transportului către unitatea spitalicească”.

Vecinii spun că bărbatul locuia singur în apartament şi nimeni nu îşi explică ce s-a putut întâmpla, mai ales că omul nu avea centrală termică în locuință.

În urma deflagraţiei a fost avariată şi conducta cu apă, iar locatarii au fost nevoiţi să oprească alimentarea. Specialiştii ISU cercetează acum apartamentul victimei, pentru a descoperi cauza exploziei.

