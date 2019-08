Trump, din nou ținta ironiilor după un răspuns surprinzător dat unui jurnalist

„Ei bine, am foarte mult respect pentru Polonia. Și, după cum știți, și polonezii mă plac și eu îi plac pe ei. Și voi vizita Polonia curând”, a răspuns Trump, potrivit indy100.com.

Completely beyond parody: Asked if he has a message for Poland on the anniversary of the Warsaw Uprising, Trump says, "I have a lot of respect for Poland, and as you know the people of Poland like me. And I like them. And I'm going to be going to Poland fairly soon." pic.twitter.com/jGd0xNJIH4