Trump, noi laude pentru Kim Jong-un: Are o „viziune măreață și frumoasă”

Liderul de la Casa Albă nu s-a arătat deloc îngrijorat de testele cu rachete balistice efectuate în ultima vreme de Coreea de Nord.Testele „sunt standard” și nu vor afecta în niciun fel relațiile bilaterale, a precizat el, potrivit The Independent.

„Cred că sunt sub control, cu siguranță sunt sub control. Nu avem vreun acord în privința asta. Nu am nicio problemă. Vom vedea ce se întâmplă. Acestea sunt rachete cu rază mică de acțiune. Sunt standard”, a insistat Donald Trump.

„Kim are o viziune măreață și frumoasă asupra țării sale și doar Statele Unite, cu mine președinte, poate face ca aceasă viziune să devină realitate”, a scris Trump pe Twitter.

....Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump!