Trump dă vina pe jurnaliști pentru masacrele din Texas și Ohio

29 de oameni au murit în masacrele comise la nici o zi distanță. În acest timp, Trump s-a relaxat jucând golf la clubul său din Bedminster, New Jersey.

„Ura nu-și are locul în țara noastră și ne vom ocupa de asta. Dar așa rău cum a fost, putea fi chiar mai rău. Asta se întâmplă de ani și ani în țara noastră și trebuie să spunem stop”, a declarat Donald Trump, potrivit USA Today.

A precizat apoi că administrația sa a făcut foarte multe pentru a opri aceste atacuri, dar „poate mai sunt lucruri de făcut”.

Criticii lui Trump, însă, consideră că președintele însuși poartă o responsabilitate pentru cele întâmplate, date fiind retorica anti-imigranți și opoziția pe care o manifestă față de controlul armelor, informează BBC.

„Avem un președinte care folosește retorica naționalistă și care să dovadă de rasism. Încă de la început, Administrația Trump a încercat să reducă fondurile organizațiilor care luptă împotriva extremismului”, a acuzat senatorul democrat Bob Casey, citat de USA Today.

Bărbatul de 21 de ani, arestat după atacul din Texas, ar fi postat online un document în care îndemna la răspuns în fața „invaziei hispanice”. Pe de altă parte, motivul pentru care tânărul din Ohio a deschis focul este încă neclar.

Donald Trump nu s-a referit la necesitatea unui control mai riguros al armelor, în schimb a spus că atacatorii erau „bolnavi mintal”. Totuși, anchetatorii nu au făcut până acum vreo referire la starea de sănătate a celor doi.

După aceste declarații, Trump a scris pe Twitter că trebuie luate măsuri urgente: „Nu putem lăsa ca oamenii morți în Texas și Ohio să-și fi pierdut viața în van. La fel și în cazul celor răniți. Nu trebuie să-i uităm nici pe ei, nici pe cei de dinaintea lor. Republicanii și democrații trebuie să lucreze împreună pentru a exista controale mai eficiente, pentru o legislație privind migrația de care avem disperată nevoie. Trebuie să avem ceva bun, dacă nu GROZAV, care să rezulte din aceste tragedii”.

Trump n-a uitat nici de această dată să dea vina pe presă: „Media are o mare responsabilitate față de viața și siguranța cetățenilor. Știrile false au alimentat furia care s-a acumulat de-a lungul multor ani. Media ar trebui să înceapă să fie corectă și echidistantă, altfel aceste probleme teribile se vor repeta”.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!