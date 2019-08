Război propagandistic între jihadiști. Clipul difuzat de Al-Qaeda pentru a umili ISIS

Clipul, difuzat săptămâna aceasta de către Hidayah Media Production, îi prezintă pe mai mulți recruți încercând să jure credință „califatului” ISIS. Numai că unul dintre ei se poticnește, începe să se bâlbâie și scoate o foaie de pe care începe să citească. În două rânduri, discursul lui e întrerupt de ciripitul păsărilor. Un alt recrut se amuză de situație, notează Business Insider.

#ISIS #Yemen thwarted by loudly squawking bird:

Heroic bird relentlessly drowns out ISIS-Y's attempt to renew allegiance to the caliph. Leader's feeble memory adds to the woes... These bodged "takes" didn't make it into the official video of this solemn event, released end July pic.twitter.com/8w7sp79LcL