Putin vorbește despre ”lupta împotriva mizeriei naziste”, în timp ce trupele sale au ucis 60 de civili într-o școală

”La fel ca strămoşii lor, militarii noștri luptă astăzi împotriva mizeriei naziste, cu încrederea că victoria va fi din nou a noastră”. Este mesajul de felicitare transmis de Vladimir Putin, cu ocazia Zilei Europei, mai multor ţări ex-sovietice.

Dar şi regiunilor separatiste din estul Ucrainei.

Președintele Zelenski, în schimb, le-a transmis compatrioților săi un mesaj în care a comparat suferințele țării sale cu atrocitățile comise de naziști.

În acest timp, luptele continuă în Donbas, unde rușii încearcă să avanseze. Iar ucrainenii au atacat pentru a patra zi consecutiv ținte rusești pe Insula Șerpilor.

Imaginile date publicităţii de ucraineni arată un elicopter rusesc abia aterizat pe Insula Şerpilor şi opt militari în jurul aparatului, în poziţii defensive. O rachetă trasă de o dronă Bayraktar pulverizează pur si simplu aparatul de zbor. Analiștii militari cred că soldații ruși veniseră să evacueze răniți sau să apere insula.

”Nu putem să ne predăm, pentru că Rusia nu e interesată de viețile noastre”

Tot duminică, alte două nave ruseşti de patrulare au fost distruse de ucraineni în apropierea insulei.

Între timp, în estul Ucrainei, ruşii continuă să bombardeze poziţiile ucrainene, dar şi zone civile. Aproximativ 60 de oameni au murit într-un sat, unde o rachetă a căzut pe clădirea şcolii.

Localnicii foloseau subsolul școlii drept adăpost, din cauza luptelor purtate în zonă în ultimele zile.

”57 de oameni erau aici. Până acum, doar şapte au reuşit să scape. E puţin probabil ca ceilalţi să fi supravieţuit. Craterul a ajuns până jos în subsol. E oribil”.

În combinatul Azovstal din Mariupol, ultimii supravieţuitori se pregătesc de lupta finală cu trupele rusesti. Au fost evacuaţi toti civilii și au rămas doar militarii, unii răniţi.

Ilya Samoilenko, Azov Regiment: ”Nu putem să ne predăm, pentru că Rusia nu e interesată de viețile noastre. Nu sunt interesați să ne lase să trăim”.

Invadatorii au dus cu forța în Rusia peste 500.000 de bărbați ucraineni

Preşedintele Zelenski n-a abandonat speranţa de a-i scoate vii din combinat pe cei 2.000 de combatanţi ucraineni, puşcaşi marini şi membri ai batalionului Azov.

Volodimir Zelenski: ”În acest timp, ne continuăm eforturile diplomatice ca să-i salvam pe luptătorii rămași la Azovstal. Sunt implicați mediatori influenți, inclusiv state cu greutate”.

Sviatoslav Palamar, comandant adjunct al Regimentului Azov: ”Așteptăm acțiuni serioase pentru o încetare reală a focului. Avem încă mulți soldați răniți care au nevoie de ajutorul pe care îl cerem cu disperare. Au nevoie de îngrijiri medicale și, mai mult, de evacuare”.

Potrivit preşedintelui Zelenski, forţele invadatoare ar fi dus cu forţa în Rusia cel puţin 500.000 de bărbaţi ucraineni - militari şi civili deopotrivă. Rudele lor sunt copleşite de deznădejde pentru că n-au absolut nicio veste despre fiii, soţii ori fraţii lor.

Din 11 martie, Valentina Bobko se roagă pentru o minune care să-i aducă acasă pe soţul şi pe fiul ei, dispăruti la câteva zile după ce ruşii au intrat în satul lor.

Valentina: ”Măcar să-mi spună unde sunt. Unde îi țin pe fiul și pe soțul meu? Cum pot să trăiesc când nu știu unde sunt? Spuneți-mi, cum să trăiesc?”.

Peste drum, altă familie - aceeași suferință. Tatăl Iuliei a fost răpit de ruși sub ochii ei. Acum îl văd doar în poze.

Jill Biden s-a întâlnit în Ucraina cu Olena Zelenska

În ziua în care Europa a celebrat victoria împotriva Germaniei hitleriste, Volodimir Zelenski a adresat un mesaj dramatic compatrioţilor săi.

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: ”Poate fi primăvara în alb și negru? Rămânem oare blocați într-un februarie etern? În fiecare an, de 8 mai, îi onorăm pe cei care au scăpat planeta de nazism. În acest an, mesajul "Niciodată din nou!" are alte reverberații. Sună crud, dureros. Fără semnul exclamării, ci cu un semn de întrebare. Ați zis: "Niciodată din nou"? Ia povestiți ucrainenilor cum vine asta! Dar vom ieși din iarna asta până la urmă! Familiile, cei dragi și prietenii se vor regăsi! Va fi pace! Din nou!”.

Pe frontul diplomatic, duminică a fost o zi agitată. Prima doamnă a Americii, Jill Biden, a surprins pe toată lumea atunci când a trecut granița în Ucraina și s-a întâlnit într-un sat cu Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean.

În acest timp, la Kiev, Volodimir Zelenski îl primea în vizită pe prim-ministrul canadian Justin Trudeau, care a deschis, în mod oficial, ambasada canadiană în Ucraina. Și diplomații americani s-au întors în capitala ucraineană unde au fost întâmpinați de sirenele care anunțau un nou raid aerian.