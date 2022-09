Putin îl primeşte pe şeful juntei birmane Min Aung Hlaing la Vladivostok: ”Nu sunteţi liderul Rusiei, ci liderul lumii”

”Myanmarul este partenerul nostru fiabil şi vechi în Asia de Sud-Est (...). Relaţiiloe noastre se dezvoltă în mod pozitiv”, a declarat Vladimir Putin în această întâlnire, care a avut loc în marja Forumului Economic de Est rus (EEF).

”Am spune că nu sunteţi liderul Rusiei, ci liderul lumii, pentru că controlaţi şi organizaţi stabilitatea în întreaga lume”, i-a spus, la rândul său, Min Aung Hlaing, potrivit traducerii ruse într-un comunicat al Kremlinului.

Cei doi lideri ”au discutat despre cooperarea între ţările lor în mod amical şi deschis”, anunţă într-un comunicat junta birmană.

Vizita conducătorului birman are loc după ce cele două guverne, care se confruntă cu tensiuni cu Occidentul, s-au apropiat în ultimele luni.

Moscova este vizată de sancţiuni economice dure din cauza ofensivei sale în Ucraina, lansată la 24 februarie.

După puciul care a răsturnat de la putere Guvernul civil al lui Aung San Suu Kyi în februarie, Myanmarul este vizat de sancţiuni impuse de Occident şi se confruntă cu o degradare a relaţiilor diplomatice cu acesta.

Min Aung Hlaing urmează să nu fie invitat la summitul liderilor Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), la Phnom Penh, în noiembrie, din cauză că membrii acesteia sunt nemulţumiţi de lipsa de progrese în soluţionarea cirzei politice birmane.

Lovitura de stat militară a aruncat Myanmarul în haos. Aproape 2.100 de civili au fost ucişi de forţe de securitate, iar peste 15.000 au fost arestaţi, potrivit unui ONG birman.

Generalii aflaţi la putere în Myanmar au încercat, din februarie, să-şi consolideze legăturile cu Rusia, principalul lor aliat şi furnizor de armament.

Ei au declarat că operaţiunile militare ruse în Ucraina sunt ”justificate”.

Şeful juntei a efectuat în iulie o ”vizită privată” la Moscova, unde s-a întâlnit cu reprezentanţi din sectorul nuclear şi ai Agenţiei Spaţiale ruse Roscosmos.

Potrivit Kremlinului, o vizită la cosmodromul rus Vostocini, în Extremul Orient rus, este prevăzută în cadrul acestei noi vizite în Rusia a lui Min Aung Hlaing.

