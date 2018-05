Proteste pe muzică electronică, în Tbilisi, după raiduri antidrog în cluburi. VIDEO

Dansând pe muzică electronică şi fluturând torţe fumigene colorate, manifestanţii s-au adunat în faţa sediului parlamentului georgian de pe principala arteră a oraşului, după ce poliţia a făcut percheziţii în două discoteci din Tbilisi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, potrivit Agerpres.

În aceste operaţiuni au fost arestaţi opt presupuşi vânzători de droguri, a anunţat şeful departamentului poliţiei criminale din cadrul Ministerului de Interne, Mamuka Chelidze, în cursul unei conferinţe de presă.

Unii dintre clienţii prezenţi în discoteci în momentul raidurilor au afirmat că poliţia a făcut uz de forţă în mod disproporţionat la adresa lor şi că descoperirea de droguri în timpul percheziţiilor a fost pusă în scenă de poliţişti.

Aproximativ 20 de clienţi au fost reţinuţi pentru scurt timp.

Guvernul de la Tbilisi este criticat de apărători ai drepturilor omului pentru aplicarea unei politici intransigente de luptă împotriva drogurilor.

Police raided Night clubs in #Tbilisi last night and they received an open air electronic festival in front of the Parliament instead. #Basiani #Georgia pic.twitter.com/RpOEJaNcc9