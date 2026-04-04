„Nu bombardaţi! Vorbiţi!" "Puneţi capăt prostiilor lui Bibi!", au scandat protestatarii adunaţi în Piaţa Habima, în inima metropolei, a observat un jurnalist AFP.

O femeie ţinea o pancartă pe care scria: „Netanyahu este cea mai mare ameninţare la adresa existenţei Israelului", referindu-se la premierul Benjamin Netanyahu, poreclit "Bibi".

Din 28 februarie, Orientul Mijlociu este în război, declanşat de un atac comun americano-israelian asupra Iranului, la care Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete şi drone care au vizat Israelul şi mai multe ţări din regiune.

Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah a intrat în conflict pe 2 martie pentru a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, care a fost ucis la Teheran. Israelul a ripostat cu atacuri aeriene la scară largă în Liban şi o ofensivă terestră în sudul ţării.

La scurt timp după începerea mitingului, la ora 16:00 GMT, poliţia, care autorizase doar o adunare limitată de 150 de persoane din cauza măsurilor de securitate legate de război, i-a dispersat pe manifestanţi, dintre care unii s-au întors la faţa locului sau s-au aşezat pe jos.

„Poliţia încearcă să ne reducă la tăcere vocile", dar „este de datoria noastră să fim prezenţi", a declarat pentru AFP Alon-Lee Green, co-director al Standing Together, un grup israeliano-palestinian care a organizat demonstraţia.

„Suntem aici pentru a cere încetarea războiului din Iran, a războiului din Liban, a războiului în curs din Gaza şi pentru a pune capăt pogromurilor din Cisiordania", a adăugat el.

Israelul şi Statele Unite, deşi urmăresc să elimine ameninţarea rachetelor balistice iraniene, acuză Republica Islamică că încearcă să dobândească arme nucleare, lucru pe care Teheranul îl neagă, afirmând că programul său este strict civil.