Protestatarii au incendiat o casă în care se afla un copil și au blocat accesul pompierlilor

Șeful Poliției din Richmond, Will Smith, a povestit, vizibil emoționat, cum protestatarii au oprit echipele de intervenție care încercau să ajungă la locuința cuprinsă de flăcări.

"Un incident regretabil care ilustrează cu adevărat gravitatea problemelor cu care ne confruntăm. Protestatarii au dat foc în mod intenționat unei clădiri locuite. Aceasta nu este singura clădire ocupată care a fost incendiată în ultimele două zile. Nu ne-au lăsat să ajungem la fața locului. A trebuit să intrăm cu forța pentru a le face loc pompierilor”, a declarat Will Smith, fără să precizeze dacă pompierii au reușit să ajungă la timp pentru a îl salva pe micuț.

Acesta a explicat că protestatarii au blocat drumul cu mașinile lor, ca pompierii să nu poată să treacă, deși în casa incendiată se afla un copil. Smith a condamnat aceste gesturi barbare.

„Când ai o problemă reală și o deturnezi din motive necunoscute, acest lucru este inacceptabil pentru mine. Este inacceptabil pentru Departamentul de Poliție din Richmond și inacceptabil pentru Orașul Richmond", a mai adăugat șeful Poliției.

Smith a mai precizat că multe dintre persoanele care au participat la revoltă au venit din afara orașului pentru a profita de protestele pașnice ale localnicilor.

Chief William C. Smith comments on a challenging situation during last night’s protests in #RVA. You can watch the rest of this @CityRichmondVA press conference here: https://t.co/jvzqcaRA3i pic.twitter.com/LCHrIIAeM2