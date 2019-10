Un bărbat s-a urcat pe o aeronava British Airways în Londra. Explicația pentru gestul său

James Brown, un atlet paralimpic cu deficiențe de vedere, a stat pe aeronava British Airways peste 20 de minute, în timp ce autoritățile încercau să îl dea jos, relatează CNN.

Autoritățile au descris acțiunile lui Brown ca fiind „nechibzuite, stupide și periculoase” și au anunțat că au făcut 50 de arestări în cadrul protestelor din aeroport.

Grupul Extinction Rebellion încearcă să „închidă” în fiecare săptămână cel mai apropiat aeroport de centrul Londrei, pentru a preveni o expansiune care ar urma să facă imposibilă reducerea emisiilor de carbon până în 2050.

Sute de activiști au blocat intrarea principală, iar unul dintre aceștia a provocat o amânare de două ore a unui zbor printr-un discurs despre schimbările climatice.

Pasagerul a stat în picioare, în mijlocul culoarului, și a citit de pe telefonul său un discurs pregătit despre modurile în care schimbările climatice afectează planeta. Bărbatul a fost dat jos din avion de către autorități.

Just about to take from London city airport. Our flight was infiltrated by a climate change protestor. #londoncityairport #ClimateChange pic.twitter.com/eWBeeUiGHM