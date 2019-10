Proteste pentru climă în mai multe orașe. Activiștii din New York, întinși pe jos cu vopsea roșie

Activiştii de mediu au creat haos în marile oraşe ale lumii. Au ocupat străzile din Berlin, Paris, Londra, New York şi au dat peste cap circulaţia rutieră.

În New York, activiştii de mediu au ocupat, temporar, Wall Street şi au împroşcat cu vopsea roşie statuia aflată în fața Bursei americane. Iar mai multe persoane s-au întins pe stradă pentru a bloca circulaţia.

"Am venit la protestul Rebeliunii Extincţiei care încearcă să facă lumină pe faptul că guvernele par să îşi bage capetele în nisip când vine vorba de criza climatică. Nu îşi asumă responsabilitatea. Nici nu vorbesc adevărul publicului. Suntem aici ca să sprijinim şi să transmitem mesajul mai departe, atât cât putem."

Poliţiştii au intervenit şi i-au îndepărtat pe manifestanţi din zonă. În plus, au arestat mai multe persoane.

