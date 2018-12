Protest cu 25.000 de oameni, la Belgrad. Oamenii, nemulțumiți de președintele Vucic. FOTO

Manifestanţii, aproape toţi fără semne de apartenenţă la vreun partid politic, au defilat fără incidente în centrul capitalei sârbe într-o atmosferă destinsă, conform AFP, citat de Agerpres.

Unii au scandat „Vucic hoţul" ori au purtat pancarte pe care se putea citi: „Gata cu minciunile".

Mulţi au folosit fluiere, obiect simbol al manifestaţiilor împotriva puterii în anii 1990 şi epoca preşedintelui Slobodan Milosevic.

„Este o manifestaţie cetăţenească din cauza situaţiei din ţară, de multă vreme complicată, chiar critică din punct de vedere economic şi politic", a declarat Vladimir Tosic, un om de afaceri în vârstă de circa 50 de ani.

Potrivit acestuia, manifestația a reunit oameni obişnuiţi din Belgrad, „ieşiţi în stradă pentru a-şi exprima nemulţumirea în faţa acestei situaţii".

Aleksandar Vucic, comentând manifestaţiile, a declarat în cursul săptămânii că este „pregătit să asculte părerile cetăţenilor care manifestează, şi nu pe ale mincinoşilor din opoziţie".

Mişcarea, care a devenit tot mai amplă de-a lungul săptămânilor, reprezintă prima manifestaţie semnificativă a opoziţiei din primăvara lui 2017, când mii de tineri din Belgrad au ieşit în stradă după victoria la prezidenţiale a lui Aleksandar Vucic.

