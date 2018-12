Imagini șocante în Barcelona. Scenele la care au asistat turiștii. FOTO

Activiștii din grupul Anima Naturalis s-au dezbrăcat complet, s-au acoperit cu sânge fals și s-au întins pe jos în Plaza Catalunya, o zonă intens frecventată de turiști.

”Câte vieți doar pentru o haină?” scria pe un banner aflat lângă aceștia.

În imaginile surprinse la fața locului se observă numeroși turiști strânși în jurul activiștilor așezați unii peste alții, ca într-un tablou macabru.

Activiștii spun că au vrut „să fie vocea a milioane de animale abuzate și ucise”. Conform acestora, 32 de milioane de animale sunt ucise anual în Uniunea Europeană pentru blana lor.

