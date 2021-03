Protest anti-restricții cu mii de oameni la Londra. Cel puțin 13 persoane reținute

Mulţimea a mărşăluit de la Hyde Park până la Westminster. Cel puţin 13 persoane au fost reţinute, majoritatea pentru încălcarea regulilor legate de pandemia de coronavirus, relatează News.ro.

Scotland Yard a precizat că numărul persoanelor care au participat la protest a depăşit aşteptările.

Anti Lockdown Protest in London right now!

“Stand up get you freedom back!”

“Burn your mask!” chants ????

It’s good to see the old boys out & fighting! ????????‍???? pic.twitter.com/1AFct0BhqL