Proiectul controversat în care mii de oameni vor să fie infectați cu coronavirus

Mai mult de 16.000 de persoane sunt dispuse să fie infectate cu Covid-19 pentru a grăbi descoperirea unui vaccin, scrie CNN.

În majoritate tineri, aceștia s-au înscris într-un registru online, denumit ”1 Day Sooner”, unde au bifat că sunt interesați să fie expuși la noul coronavirus.

Metoda controversată, de infectare controlată a voluntarilor, se crede că ar putea grăbi cu câteva luni elaborarea unui vaccin.

Procedura prevede ca aproximativ 100 de voluntari să fie expuși în mod direct virusului. Dacă va fi aprobată, infectarea s-ar putea face prin picături pentru nas.

În prealabil, jumătate dintre voluntari ar trebui injectați cu un vaccin experimental, iar la cealaltă jumătate va fi urmărit un efect de tip placebo.

Ideea unui asemenea studiu a apărut prima oară pe 31 martie, într-un articol din Journal of Infectious Diseases, în care se sublinia că este nevoie de metode neconvenționale pentru a lupta cu Covid-19.

”Fiecare săptămână fără vaccin va produce mii de decese la nivel global”, au spus autorii articolului, printre care se numără și un profesor de la Harvard, Marc Lipsitch.

Un asemenea studiu are nevoie în primul rând de aprobare din partea US Food and Drug Administration.

1 Day Sooner, dezvoltat ca o organizație nonprofit, a apărut la mijlocul lui aprilie și susține că fiecare zi în minus în cursa pentru descoperirea unui vaccin ar putea salva 7.120 de vieți.

Unul dintre fondatori, Josh Morrison, un fost avocat, a declarat că selectarea candidaților va fi făcută pe baza unui chestionar cu întrebări despre starea medicală a voluntarilor.

Dacă proiectul va putea fi pus în aplicare, va avea nevoie și de sprijinul unui centru medical.

Pe 6 mai, Organizația Mondială a Sănătății a emis un raport în care a vorbit în premieră despre criteriile etice ale acceptabilității studiilor pe subiecți umani în contextul noului coronavirus.