Primele imagini cu atacatorul care a încercat să îl asasineze pe premierul slovac Robert Fico

Bărbatul a fost pus la pământ de forțele de ordine, pentru a fi apoi ridicat și dus la audieri. Presupusul agresor a fost suprins în imaginile NEXTA imobilizat la sol și înconjurat de forțele de ordine.

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost rănit miercuri după amiază într-un schimb de focuri de armă și a fost transportat la spital, anunță Associated Press.

Incidentul a avut loc în orașul Handlova, la aproximativ 150 de kilometri nord-est de Bratislava, potrivit presei locale, citată de Associated Press. Un suspect a fost reținut, a precizat sursa citată.

„Era o mulțime de oameni care așteptau afară și unul dintre ei a început să tragă. A fost imediat reținut, iar agenții de securitate l-au luat pe prim-ministru. Potrivit informațiilor noastre, trăgătorul ar fi trebuit să îl vizeze chiar pe prim-ministru", a relatat un reporter al publicației slovace HN Online.

‼️ First photo of the detained shooter after the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. pic.twitter.com/jMZqQ6K0aV