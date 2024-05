Premierul Slovaciei, Robert Fico, împușcat. Klaus Iohannis se declară ”consternat”, iar Marcel Ciolacu este ”șocat”

Primul care a transmis un mesaj public a fost președintele Klaus Iohannis, care a scris pe rețeaua de socializare X că este ”consternat”.

”Sunt consternat să aflu despre împușcarea premierului slovac Robert Fico. Îi doresc însănătoșire grabnică și completă. Condamn cu fermitate astfel de acte extremiste, care amenință valorile noastre europene fundamentale.” - a transmis șeful statului român.

Appalled to learn about the shooting of the Slovak Prime Minister Robert Fico. I wish him a full and speedy recovery. I strongly condemn such extremist acts, which threaten our core European values.

La rândul său, premierul Ciolacu a transmis că este ”șocat” de veştile venite din Slovacia.

”Sunt profund şocat de veştile venite din Slovacia. Transmit gândurile mele cele mai sincere premierului slovac Robert Fico. Astfel de acte extreme nu au nicio justificare, iar autorii trebuie să fie traşi la răspundere”, este mesajul premierului Marcel Ciolacu, pe platforma X.

Profoundly shocked by the news coming from Slovakia. I convey my most sincere thoughts to the Slovak Prime Minister Robert Fico.

Such extreme acts have no justification and the perpetrators must be held accountable.