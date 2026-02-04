„Discuțiile s-au încheiat pentru astăzi”, a declarat Diana Davitian, purtător de cuvânt al secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umierov.

Delegația ucraineană din Abu Dhabi include pe Rustem Umierov; Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui, și primul său adjunct, Serhîi Kislitsia; David Arakhamia, liderul fracțiunii parlamentare Servitorul Poporului; Andrii Hnatov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei; și consilierul Biroului Președintelui, Oleksandr Bevz.

Umierov a declarat că echipa ucraineană a planificat o întâlnire bilaterală cu delegația SUA, reprezentată de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, și de trimisul special Steve Witkoff, pentru a discuta un document privind garanțiile de securitate și „planul de prosperitate”.

Discuțiile trilaterale din Emiratele Arabe Unite au loc în urma unui atac rus de amploare asupra Ucrainei. După ultimele atacuri, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că activitatea delegației ucrainene în cadrul negocierilor de pace va fi ajustată, potrivit Ukrainska Pravda.