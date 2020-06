Prima reacție a iubitei lui George Floyd, după moartea acestuia. "Gianna nu mai are tată"

"Vreau să i se facă dreptate pentru că el era bun... Şi aceasta este dovada că el a fost un om bun", a spus ea, arătând spre fetiţă. "Gianna nu mai are tată. El nu o va mai vedea crescând, terminând şcoala. Nu o va conduce niciodată spre altar. Dacă va fi vreo problemă în care să aibă nevoie de ajutor de la tatăl său, ea nu-l mai are", a declarat femeia plângând, potrivit Agerpres.

Aceasta este prima sa declaraţie publică de la moartea lui Floyd, afro-americanul de 46 de ani, care a decedat în urmă cu o săptămână la Minneapolis în timpul arestării sale de către poliţişti albi, ceea ce a provocat un val de indignare în SUA şi a dus la ample proteste în masă, ce au degenerat în unele cazuri în violenţe.

"I'm here for George because I want justice for him. I want justice for him because he was good," says Roxie Washington, the mother of George Floyd’s daughter. https://t.co/1OPKxPkqSw pic.twitter.com/vGkL4hg08J