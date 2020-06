VIDEO. Patru polițiști, împușcați în timpul protestelor din SUA. Șeful lor, în lacrimi în fața presei

Anunțul a fost făcut de Poliția din St. Louis, care a precizat că agenții au fost transportați la spital cu răni care nu le pun viața în pericol. Trei dintre aceștia au suferit răni la picior, iar al patrulea a fost rănit la mână.

We have had 4 officers struck by gunfire tonight. All have been transported to an area hospital. All are conscious and breathing. Their injuries are believed to be non-life threatening.

Officers are still taking gunfire downtown & we will share more info as it available. pic.twitter.com/Cwypi5EorP