O americancă a fost împușcată mortal în timp ce părăsea un protest în memoria lui George Floyd

Italia Marie Kelly s-a alăturat unei manifestații împotriva brutalității poliției din Davenport, Iowa, declanșată de moartea lui George Floyd.

Ea s-a alăturat protestului după ce a terminat munca duminică seara, potrivit mătușii sale, Amy Hale din Atchison, Kansas.

Kelly, s-a urcat în mașina unui prieten în jurul miezului nopții, deoarece protestul din afara magazinului Walmart s-a transformat într-unul violent, a afirmat mătușa ei. În timp ce urca în mașină, a fost lovită în spate de un glonț care i-a trecut prin umăr și piept, probabil ucigând-o instantaneu, a spus Hale.

Medicii nu au reușit să o resusciteze și a fost declarat decesul la spital.

Polițiștii au spus că investighează cazul și nu au fost făcute până acum arestări. Familia ei a cerut ca martorii să se prezinte cu privire la incident.

Hale a spus: „Ea era mereu zâmbitoare, râdea mereu. De aceea este atât de trist că a fost ucisă într-un mod atât de violent”.

Woman shot dead in the back as she left #GeorgeFloyd protest with a friend because she ‘felt uncomfortable’ https://t.co/ElFfy0ZOcw

Poliția a spus că zeci de oameni s-au adunat într-un centru comercial duminică și, mai târziu, s-au repliat în tot orașul, trăgând cu arme de foc și distrugând magazine. La un moment dat, o mașină de poliție a fost asaltată cu focuri de armă și un ofițer a fost rănit.

Sora mai mică a lui Kelly Jasmine, în vârstă de 19 ani, a înregistrat un videoclip emoționant pe Facebook Live la câteva ore după filmare.

You mean like the hostile protester who randomly shot and killed the peaceful woman, Italia Marie Kelly who was leaving a protest in Davenport to walk to her car?https://t.co/Xoc8Fn7Vie