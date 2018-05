Prima doamnă a Americii, vizată din nou de acuzații de plagiat

Controversele au fost stârnite de o broșură prin care soția președintelui american își promovează campania pentru siguranța copiilor în mediul online și care seamănă izbitor cu un document publicat de Comisia Federală de Comerț, în timpul Administrației Obama.

Luni, Melania Trump și-a lansat inițiativa „Be Best”, care are chiar și o pagină oficială pe site-ul Casei Albe: „Părinți, dați click aici să citiți despre cum puteți vorbi cu copiii referitor la prezența pe Internet”.

Inițial, broșura era promovată drept o inițiativă a „primei doamne, Melania Trump, și a Comisiei Federale de Comerț.” Ulterior, textul a fost revizuit, precizând că broșura aparține „Comisiei Federale de Comerț, promovată de prima doamnă, Melania Trump”, scrie BBC News.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat acest lucru, precizând că „părea să fie o confuzie, care a trebuit clarificată”, informează The Guardian.

Melania Trump a explicat că inițiativa „Be Best” urmărește promovarea unui stil de viață sănătos, să încurajeze folosirea rețelelor sociale în scopuri pozitive și să combată abuzul de opioide.

„Așa cum știm cu toții, rețelele sociale pot avea atât efecte pozitive, cât și negative asupra copiilor noștri, dar mult prea des sunt folosite în scopuri negative”, a explicat soția președintelui american.

Fun fact: The White House trumpets “Talking with Kids about Being Online" as "a booklet by First Lady Melania Trump and the Federal Trade Commission." Except for an intro, it's exactly the same thing Obama's FTC put out. pic.twitter.com/AEf6F0gBbt