Prima apariție a Reginei Elisabeta a II-a după Jubileul de Platină - VIDEO

Suverana este însoțită în Scoția de mai mulţi membri ai familiei regale. Vizita a fost anunțată în ultimul moment din cauza problemelor sale de mobilitate.

Regina Elisabeta și-a făcut apariția în baston, fiind surâzătoare și purtând o ținută bleu.

???? Holyrood Week 2022 has begun with the Ceremony of the Keys at the Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. During the ceremony, The Queen was symbolically offered the keys to the City of Edinburgh by the Lord Provost on the day of her arrival. pic.twitter.com/AuaKiR9vm6