"Războiul este cauza înfrângerii noastre. Preşedintele însuşi a spus acelaşi lucru noaptea trecută", a scris el într-un mesaj lung pe platforma X, potrivit Agerpres.

"Toată lumea ştie de ce am pierdut. Şi orice discuţie sinceră despre calea de urmat trebuie să înceapă acum de la asta", a adăugat JD Vance.

În acelaşi timp, el s-a declarat "optimist" în privinţa SUA.

"Pentru cei care sunt furioşi şi vor să spună: 'V-am zis eu!' - aveţi dreptate, chiar ne-aţi spus. Canalizaţi această energie spre alegerea unor republicani care vă împărtăşesc viziunea asupra lumii", a mai scris vicepreşedintele.

"Iar pentru cei care sunt pur şi simplu furioşi din cauza rezultatelor - aveţi toate motivele să fiţi. Haideţi să transformăm această furie în acţiune şi să ne întoarcem la munca de a ne salva ţara", şi-a încheiat el mesajul.

Războiul din Iran a început pe 28 februarie 2026, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra unor obiective militare și nucleare iraniene, dar și asupra conducerii de la Teheran. Președintele Donald Trump a susținut că operațiunea urmărește eliminarea amenințării nucleare și a capacităților militare ale Iranului.

Conflictul s-a extins însă în regiune, a provocat pierderi umane și pagube importante și a afectat transportul maritim și piețele energetice, în special prin blocarea Strâmtorii Ormuz. Deși un armistițiu și negocierile au redus amploarea confruntărilor, pacea nu a fost consolidată, iar atacurile au continuat sporadic.