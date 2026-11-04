Aceste petreceri electorale, numite watch parties, transformă suspansul politic, într-o experiență a comunității.

Corespondent ȘtirileProTV: În America, democrația se trăiește și în afara secțiilor de votare. Iată, aici, în Union Pub din Washington DC, sute de oameni s-au adunat să urmărească împreună rezultatele alegerilor. Așadar, cu ochii lipiți de ecrane, cu telefoanele în mână și cu emoții la maximum, americanii așteaptă să afle dacă țara continuă în aceeași direcție sau să se pregătește o schimbare.

Americanii, atenți la numărarea voturilor

Femeie: Personal, sper să văd un „val albastru”, dar cred că sunt unele dintre cele mai importante alegeri de până acum din cadrul acestei administrații prezidențiale. Și sper doar că... nu știu. Sper să fie un lucru bun pentru democrație și pentru noi toți.

Bărbat: Nu e doar viitorul Americii în joc, ci însăși esența și sufletul democrației, în proporție de 100%. Eu, eu, eu simt cu adevărat că, mai mult ca oricând, acesta este momentul în care putem reveni la o politică bipartizană.

Bărbat: Cred că oamenii pot prelua inițiativa și pot merge într-o direcție mai bună pentru toată lumea. Locuiesc în Washington, DC de 55 de ani și nu am mai fost niciodată la o petrecere de urmărire a rezultatelor alegerilor. Și nici nu am mai avut de-a face cu paparazzi până acum. E destul de uimitor. Trebuia să vin să trăiesc această experiență alături de comunitate și de alți oameni.

Corespondent ȘtirileProTV: Pentru unii este o seară de sărbătoare, pentru alții una de îngrijorare, dar aproape toți au un lucru în comun, și anume sentimentul că rezultatul acestor alegeri va conta nu doar pentru următorii 2 ani, ci pentru direcția în care se îndreaptă America.