Prețul invaziei: Moscova vrea să majoreze TVA la 22% pentru a acoperi gaura bugetară provocată de cheltuielile militare

Guvernul rus discută creșterea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pe fondul unui deficit bugetar în creștere din cauza cheltuielilor militare, relatează The Bell, citând surse, scrie publicația independentă Meduza .

Potrivit uneia dintre sursele ziarului The Bell, „taxele vor fi cu siguranță majorate”.

O creștere a TVA-ului este considerată una dintre cele mai probabile opțiuni, cu excepții pentru categoriile de bunuri importante din punct de vedere social, spun sursele.

Unul dintre interlocutori a menționat cifrele pentru creșterea propusă - de la 20% la 22%. O altă sursă a adăugat că se discută și alte opțiuni, inclusiv creșterea impozitului pe profit și a impozitului pe venitul persoanelor fizice.

Cota impozitului pe profit a fost deja majorată de la 20% la 25% începând cu 1 ianuarie 2025. La aceeași dată a fost introdusă o grilă progresivă de impozitare a venitului persoanelor fizice, cu o cotă maximă de 22% .

Decizia finală, așa cum notează publicația, nu a fost încă luată, dar sursele din The Bell nu văd o alternativă la creșterea impozitelor.

Proiectul de buget pentru anul următor este de obicei prezentat Dumei de Stat la sfârșitul lunii septembrie, adaugă publicația.

TVA-ul este o taxă pe consum încorporată în prețul fiecărui produs. Ultima dată când TVA-ul a fost majorat în Rusia a fost în ianuarie 2019 - de la 18% la 20%, notează The Bell.

Jurnaliștii explică faptul că TVA-ul este o taxă cheie pentru bugetul federal: în 2024, împreună cu taxa pe extracția mineralelor, a asigurat 70% din venituri.

La sfârșitul lunii august 2025, o sursă guvernamentală Reuters a avertizat că creșterile de taxe în Rusia erau „inevitabile” - altfel, ar fi imposibil „să se facă față cheltuielilor chiar și cu reduceri ale cheltuielilor pentru apărare”.

